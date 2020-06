Policijski sindikat: »Pričakujemo, da se bo Hojs policistom opravičil«

Policijski sindikat Slovenije je na ministra za notranje zadeve v odstopu naslovil poziv, saj menijo, da si uslužbenci policije zaslužijo večje spoštovanje kot jim ga je v izjavah namenil Aleš Hojs

Aleš Hojs, zdaj že notranji minister v odstopa, na fotografiji pa še v času, ko je bil obrambni minister

© Tjaša Zajc

Policijski sindikat Slovenije je v sporočilu za javnost pojasnil, da je za odstop ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa in generalnega direktorja policije Antona Travnerja izvedel iz medijev. Zapisali so, da so v zvezi s tem smo dobili več vprašanj medijev in članov, ki se nanašajo na poslovilne besede ministra za notranje zadeve Hojsa. Zmotilo jih je predvsem, da je Hojs na tiskovni konferenci in v nekaterih kasnejših izjavah dejal, da »del policije zavestno sodeluje v ščitenju kriminala politično pravih posameznikov in pod krinko preganjanja kriminala v spregi z izbranimi mediji, zastrašuje, ovaja in drugače preganja posameznike, ki jim politično niso pogodu« in da kljub korenitim kadrovskim menjavah v policiji ocenjuje, »da je udbovsko-partijska struktura odločujočega dela policije, v navezavi s tožilstvom in sodstvom te iste provinience, tako močno zasidrana v sistem« in da mu obstoječa zakonodaja ter pristojnosti niso omogočale učinkovite depolitizacije in sprememb na policiji.

"Zelo jasno sporočamo, da nam kot socialnemu partnerju, ki je odgovoren za varovanje pravic zaposlenih, niti minister za notranje zadeve niti generalni direktor policije nista nikoli omenila, da se srečujeta s kakršnimikoli omrežji, ki bi lahko kakorkoli vplivali na opravljanje dela policistov in pravice zaposlenih. Navedene izjave so toliko bolj nenavadne tudi zato, ker je pred zgolj štirimi dnevi, natančneje v petek, 26.6.2020, v okviru proslave ob dnevu Policije v Tacnu, prav minister v odstopu javno pohvalil izjemno delo in požrtvovalnost vseh slovenskih policistov, med katere spadajo tudi vsi kriminalisti. Zato v luči zavarovanja pravic zaposlenih najostreje zavračamo in obsojamo takšne neutemeljene in povsem neargumentirane obsodbe ministra za notranje zadeve, izrečene na škodo vseh zaposlenih v Policiji," so v odzivu na Hojseve izjave zapisali v sindikatu.

"Policistke, policisti in ostali uslužbenci policije si nedvomno zaslužimo večje spoštovanje kot nam ga je namenil minister v odstopu! Nenazadnje prav slovenska policija in njeni zaposleni uživamo visok ugled v javnosti, kar pa žal ni mogoče trditi za politiko, ki se težko pohvali z visokimi moralno etičnimi standardi svojega delovanja."

Dodali so, da je na policiji zaposlenih 8.200 javnih uslužbencev, od tega 7.129 policistov , ki so strokovni, samostojni in neodvisni pri izvrševanju svojega poslanstva do ljudi, to je varovanja njihovih življenj, premoženja in zagotavljanja njihove varnosti. "Prav policisti smo namreč tisti javni uslužbenci nad katerimi največ različnih institucij izvaja različne oblike in načine nadzora, ki praviloma (pre)večkrat in pretirano posega v človekove pravice policistk in policistov in jih zaradi (pre)visokih standardov na področju etike in morale tudi neupravičeno najostreje sankcionira, s tem pa povzroča neposredno škodo policistkam in policistom ter njihovim družinam," so poudarili.

Policijski sindikat Slovenije je dolžan varovati tudi pravice, ki izhajajo iz dostojanstva zaposlenih, kadar gre za omaloževanje članov v zvezi z njihovim delom oziroma delovnim razmerjem, so zapisali.

V Policijskem sindikatu Slovenije pričakujejo, da bo minister v odstopu Aleš Hojs vendarle zbral toliko moči in poguma in se vsem policijskim uslužbencem, ki znotraj enega izmed ključnih subjektov sistema notranje varnosti, z uresničevanjem svojih nalog prispevajo k notranji stabilnosti in visoki stopnji varnosti v republiki Sloveniji, opravičil.