Covid 1984

Danes je nov dan

Če ste mislili, da je Vlada pozabila na aplikacijo za sledenje stikov, s katero so strašili že sredi prvega vala epidemije, ste se ušteli. Čez vikend so namreč sporočili, da prihaja in da bo obvezna za vse, ki so bodisi okuženi bodisi jim je bila odrejena karantena.

Kljub temu, da se je za takšno ali drugačno verzijo sledenja okuženim poleg Janševih višegrajskih vzornikov odločilo tudi kar nekaj držav z manj avtoritarnimi režimi, je novica vredna preplaha. Predvsem zato, ker Nova24 o njej že poroča z uporabo dovršnih glagolov ("aplikacija je zasnovana tako, da ..."). Zdi se, da se o tej nadvse občutljivi temi ne bo odvijala javna razprava, v kateri bi lahko sodelovala širša strokovna javnost.

Da te Vlade ne zanima, kaj mislijo strokovnjaki, pač ni novo. A zdi se, da ne razumejo, kako pomembno je v tem primeru zaupanje javnosti. Le kdo si bo prostovoljno namestil tako občutljivo aplikacijo, ki je bila zasnovana v zaprtem krogu? To bi bilo vprašljivo že, če bi imeli normalno vlado ...

