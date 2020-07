Aleksandra Pivec: »Verjamem, da lahko NPU jutri potrka tudi na moja vrata«

IZJAVA DNEVA

"Verjamem, da lahko. Sama nimam pri tem slabe vesti in občutka krivde. Mislim, da smo takrat vsi delovali z željo pomagati, in pri tem ni šlo za nobene nepravilnosti. Če je šlo, pa bodo to ugotavljale pristojne službe."

(Aleksandra Pivec, predsednica stranke DeSUS in ministrica za kmetijstvo, o tem, da so v koaliciji v zadnjem času deležni številnih pritiskov; javnosti, medijev, tudi z vnaprej izrečenimi obtožbami in napovedmi, da bodo postali predmet preiskav in da NPU lahko potrka tudi na njena vrata; v oddaji Odkrito na TV SLO)