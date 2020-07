Branko Grims: »Mladina je dokazala, da globoka država deluje«

IZJAVA DNEVA

"Mladina je dokazala samo eno, da globoka država deluje, saj ima globoke korenine."

"Žal je način, kako je do te zgodbe prišlo, več kot očitno politično motiviran. Tukaj sta sedaj dva vidika. Eden je, da kadar obstaja utemeljen sum, da je kaj narobe, je prav, da se to razišče. Drugo, kar je bistveno raziskati, je potrebno storiti tako, da je zagotovljena dosledna zakonitost. Torej, da se spoštuje zakone in postopek, da v nobenem primeru ne more in ne sme priti do tega, da ena televizijska hiša, konkretneje POP TV, več ve o preiskavah kot pa tisti, ki je preiskovan. To pove, da gre za politično gonijo, kar je v demokratični državi popolnoma nesprejemljivo.”

(Branko Grims, nekdanji predsednik KNOVS in eden najvidnejših članov SDS, v slogu svojega šefa Janše in ministra v odstopu Hojsa za kazenske ovadbe in policijske preiskave krivi medije, namesto, da bi obsodil korupcijo, nepravilnosti in politične pritiske njegovih strankarskih in koalicijskih kolegov; v izjavi na Nova24TV)