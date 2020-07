Policija sporoča: Preiskava se je pričela na podlagi prijave, ki jo je policija prejela konec meseca aprila 2020

Včeraj so kriminalisti opravili preiskave stanovanjskih in poslovnih objektov na 11 lokacijah na območju Ljubljane, Celja in Kopra

Zdravko Počivalšek, minister, ki ga preiskujejo kriminalisti zaradi domnevno spornih poslov z zaščitno opremo

© Borut Krajnc

Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so v sodelovanju s kriminalisti policijskih uprav Ljubljana in Celje ter ob usmerjanju Specializiranega državnega tožilstva RS včeraj, 30. junija 2020, na 11 lokacijah na območju Ljubljane, Celja in Kopra opravili preiskave stanovanjskih in poslovnih objektov ter vozil, s ciljem utemeljevanja suma storitve kaznivega dejanja zoper uradno dolžnost, javna pooblastila in javna sredstva, ki se nanaša na sume nepravilnosti pri naročilu in dobavi zaščitne opreme.

Pri preiskavah so kriminalisti zasegli več elektronskih naprav in elektronskih podatkov ter listinsko dokumentacijo. Zbrane dokaze bodo v nadaljevanju predkazenskega postopka kriminalisti preverili in ovrednotili, so danes sporočili z generalne policijske uprave.

Pri preiskavah so kriminalisti zasegli več elektronskih naprav in elektronskih podatkov ter listinsko dokumentacijo.

"Za čas izvajanja nujnih preiskovalnih dejanj je bila dvema osumljenima osebama odvzeta prostost in odrejeno policijsko pridržanje. Po opravljenih hišnih preiskavah, ki so se zaključile v poznih večernih urah, sta bili obe osebi izpuščeni," so zapisali in dodali, da predkazenski postopek, ki še ni zaključen, usmerja in vodi Specializirano državno tožilstvo RS.

Pri so znova poudarili, da slovenska policija vodi kriminalistične preiskave najzahtevnejših kaznivih dejanj oziroma predkazenske postopke zgolj in samo na podlagi usmerjanja državnega tožilca. "In tako je tudi v primeru omenjene preiskave, ki jo od vsega začetka usmerja Specializirano državno tožilstvo RS. Preiskava v tej zadevi se je pričela na podlagi prijave, ki jo je policija prejela konec meseca aprila 2020. Policija bo tako to preiskavo kot tudi prihodnje izpeljala strokovno, nepristransko in zakonito," so v sporočilu za javnost sklenili na policiji.