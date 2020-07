Zdravko Počivalšek: »Ne bom odstopil. Imam podporo stranke in predsednika vlade.«

ODZIV DNEVA

"Svoje delo bom absolutno nadaljeval. Imam podporo stranke in predsednika vlade. Pred nami so naloge, ki so nujne za to, da bomo lahko v prihodnje kot država lažje in bolje delovali. Ne bom odstopil."

"Želim pa poudariti, da nisem bil priprt, kot poročajo nekateri mediji. Bil sem pridržan za čas hišne preiskave, kar je običajen postopek. Ne bom trdil, da je bilo enostavno, saj to ni nekaj, česar bi bili navajeni jaz, moji sodelavci, sokrajani in pa kolegi na ministrstvu za gospodarstvo."

(Zdravko Počivalšek, predsednik SMC, minister za gospodarstvo, podpredsednik vlade in osumljeni v preiskavi o domnevno spornih državnih poslih glede nakupa zaščitne opreme; v ekskluzivnem intervjuju na Planet TV)