Onstran poletnih počitnic

Kot pravi Predrag Matvejević v Mediteranskem brevirju, Sredozemlje ni samo zemljepis, ni samo zgodovina. Kulture Sredozemlja niso samo nacionalne kulture, Sredozemlju ne pristajajo merila, ki so ožja od sredozemskih in ker so notranje povezave premagovale delitve, je Sredozemlje več od pripadnosti.

Kaj pa danes? Razmišljati o morju je danes boleče. Sirska vojna, nestabilnosti v severnoafriških državah in palestinsko vprašanje so spremenili Mediteran v žarišče begunske krize in najsmrtonosnejši morski prehod. Z več kot 19 000 umrlimi od leta 2014 gre za odprto rano “evropskega ideala”.

Mare Nostrum, italijanska zračna in pomorska reševalna operacija, je bila preklicana, ker je politike bolj skrbelo, da bodo obtoženi spodbujanja migracij, kot pa da bodo krivi za tisoče mrtvih. Gre za hud konflikt idealov v sami srži oblikovanja EU politik, ki očitno ekonomske zadeve postavlja pred socialne. Celo tisti, ki rešujejo gola življenja, danes žal na Mediteranu veljajo za kriminalce.

