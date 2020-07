Nacifašiste, skrite za rumenimi jopiči, je spodbudila vladajoča politika

Razkriti neonacisti v rumenih jopičih

Andrej Okorn, glavni govorec rumenih jopičev, je znan slovenski neonacist, nekdanji vodja skupine za novačenje skrajnežev z imenom Tukaj je Slovenija, ki je v preteklosti sodeloval na shodu v podporo napadalcem na LGBT+ aktivista Mitjo Blažiča, 27. novembra 2012 pa je bil celo vpleten v napad na mirnega protestnika na vstajah v Ljubljani.

Ena danes ikoničnih upodobitev vzpona fašizma v tridesetih letih prejšnjega stoletja je uspela režiserju filma Cabaret (1979) v zaključnem prizoru. Če so bili na začetku filma odkriti nacisti še pregnani iz mestnega kluba, je zadnji prizor posnet na deželi, kjer so domačini ob pitju piva priča spontani predstavi svetlolasega fanta, pripadnika Hitlerjeve mladine, ki se dvigne ob petju pesmi Prihodnost pripada meni. Pesem govori o lepotah narave, o mladosti. Kamera počasi drsi in pokaže njegovo svastiko, kmalu vsi pivci piva na vrtu vstanejo – le tu in tam kdo nerodno obsedi – in začno soglasno peti pesem o očetnjavi, domovini, o družini, o otrocih in ozelenelih lipah. Kdor se s to idilično sliko ne strinja, lahko odide. Zdaj še lahko. Prizor daje slutiti, da bo že kmalu drugače.