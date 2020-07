Oklepniki, helikopterja, letalo in rakete

V prihodnjih šestih letih naj bi Slovenija za nabavo orožja porabila kar 780 milijonov evrov, v povprečju vsako leto 130 milijonov evrov

Oklepno vozilo Pirannha 8 x 8, eno izmed vojaških vozil, ki jih proizvajajo v podjetju General Dynamics European Land Systems.

ZDA so država, ki v Nato, v to strateško, vojaško zavezništvo, v ostalino hladne vojne, zmeče največ denarja. Kar dve tretjini Natovih sredstev prihajata iz Washingtona. Kar je logično. ZDA so vojaška sila, a so hkrati imperij, ki izgublja svetovni primat. V številkah to pomeni, da so leta 2019 za vojsko namenile 3,42 odstotka BDP, mala Slovenija pa 1,04 odstotka, pri čemer se slovenska sredstva (in slovenski BDP) zadnja leta povečujejo. Natov namen je, da države članice za vojsko namenijo vsaj dva odstotka BDP. Slovenija naj bi ta odstotek dosegla leta 2035. Vsaj tako je bilo napisano v januarja sprejeti beli knjigi za obrambo, ki je nastala pod patronatom že skoraj pozabljenega obrambnega ministra Karla Erjavca.