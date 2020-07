Ameriški vojaki v Sloveniji?

Janez Janša predlaga ZDA, naj svoje vojake namestijo v Sloveniji.

Nespodobna povabila predsednika vlade Janeza Janše Donald Trump že dlje grozi, da bodo ZDA spremenile zunanjo politiko, prosto po geslu America first naj bi postale izolacionistične. Tako naj bi v kratkem začele zapirati kopico oporišč, ki jih imajo na vseh koncih sveta. V Nemčiji je takšnih oporišč 41, v njih pa je 34.500 vojakov. Na vrhuncu hladne vojne je bilo v Nemčiji sicer več kot 200 ameriških vojaških oporišč.

Trump je torej te dni napovedal umik 10 tisoč ameriških vojakov iz Nemčije, nekatere izmed njih bi rad prestavil v države Vzhodne Evrope. Poljska je že večkrat javno pozvala ZDA, naj na njenem ozemlju postavijo stalno vojaško oporišče, predsednik Andrzej Duda pa je Trumpu, če bi se odločil za to, obljubil dve milijardi dolarjev, ki bi jih porabili za gradnjo vojaškega oporišča.

Duda ni sam. Janez Janša je ob novici, da Američani zapuščajo Nemčijo, vzhičeno zapisal, da so »ameriške vojaške čete iz Nata dobrodošle v Sloveniji«. Pentagonu je torej slovenski premier namignil, da bi lahko Američani v Sloveniji tako kot na Poljskem zgradili kakšno manjše oporišče. Recimo blizu vojaškega vadbišča Poček ali na vojaškem letališču v Cerkljah.

Ko so te kraje pred 15 in še nekaj leti pretresale razprave, ali vstop v Nato pomeni svetlo pot v prihodnost ali pa je Nato zgolj militaristična organizacija v službi vojaškogospodarskega kompleksa, so slovenski politiki obljubljali, da v naši državi ne bo nobenih zavezniških vojaških oporišč. Ali kot so zapisali v uradnih dokumentih: »Nato ne predvideva stalnih vojaških oporišč na ozemlju novih članic, torej tudi na ozemlju Slovenije ne.« To je bilo že davno, leta 2004. Ali ima danes, toliko let kasneje, Janša v resnici drugačne načrte?