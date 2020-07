Pozor, snemamo!

Policija je pred dnevi izvedla največje naročilo telesnih kamer za policiste v svoji zgodovini

Policist in njegova kamera

© Jure Trampuš

Na vsakotedenskih petkovih protivladnih protestih ter drugih podobnih dogodkih številni policisti s seboj ves čas nosijo telesne kamere, obešene za vratom ali pritrjene na posebnih nosilcih. In snemajo udeležence protestov. Vse to pa odpira številna vprašanja, začenši s posegom v zasebnost in varovanjem osebnih podatkov.