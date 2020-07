Osvobojena občina Ormož

Občina odrekla gostoljubje Štajerski vardi

Vsi za, nobeden proti

Občinski svet obmejne občine Ormož je soglasno izglasoval sklep, s katerim je obsodil delovanje Štajerske varde in drugih podobnih skupin na območju občine ter vlado in pristojne institucije hkrati pozval, naj nemudoma ukrepajo. Občina Ormož je tako postala prva slovenska občina, v kateri so tudi uradno odrekli gostoljubje paravojaški enoti, ki ne ustrahuje zgolj tujcev, pač pa tudi krajevno prebivalstvo in celo policijo.

Sklep je nedvoumen: »Obsojamo delovanje Štajerske varde. Štajerska varda in vse podobne skupine so na območju občine Ormož nezaželene. Hkrati pa se pozivajo pristojni organi, da ukrepajo.«

Sklep je bil sprejet na pobudo edine nestrankarske skupine Gradimo prihodnost skupaj (GPS), ki je največja poleg svetniške skupine iz SDS. Član GPS Nino Miličić pojasnjuje, da so razlogi za takšno odločitev tudi v tem, da Štajerska varda s patruljiranjem in podobnimi dejavnostmi dejansko moti življenje nekaterih prebivalcev v občini, jim grozi, jih opazuje, nadleguje …

Miličić dodaja, da so se za to potezo v bistvu odločili s povsem etičnega, moralnega, človeškega vidika: »Ormožani nismo ljudje, ki bi sprejemali to, da nam nekdo tu naokoli hodi v uniformah, širi sovraštvo in delitve med ljudmi. Zavzemamo se za ljubezen, solidarnost, emancipacijo. Verjamemo v slovensko policijo in vojsko in smo prepričani, da morata delovati v skladu z zakoni in ustavo, medtem ko strankarske vojske delujejo v skladu z neko izprijeno ideologijo.«

Sklep je bil sprejet s soglasjem vodij vseh svetniških skupin in s tem z glasovi vseh navzočih svetnikov, čeprav je na začetku bilo nekaj odpora v eni izmed strank – v stranki SDS, iz katere prihaja tudi ormoški župan Danijel Vrbnjak.

Da paravojaške obmejne milice postajajo težava širših razsežnosti, dokazuje tudi pismo sicer vedno zadržanega predsednika Boruta Pahorja državnemu zboru. V njem je pred štirinajstimi dnevi poslance pozval, naj vendarle sprejmejo zakonodajo, ki bi »ustrezno regulirala to vprašanje«.