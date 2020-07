»Kneza svojega ljudstva ne preklinjaj!«

Kako škof Bizjak ravna v skladu s svetopisemskimi zapovedmi, zaupa voditeljem in jih uboga

Maša v čast domovini ob Dnevu državnosti

© Danijel Novakovič, STA

Kakor se spodobi in je pravično, je bila na predvečer dneva državnosti v ljubljanski stolnici maša v čast domovini. Prišli so izbrani politiki in funkcionarji, v prvi vrsti sta v skladu s protokolom in osebnim prepričanjem sedela Janez Janša in njegova žena Urška Bačovnik Janša.