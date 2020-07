Slabša gledanost (in še slabši program)

Scenarist Pirkovič in netočni podatki o gledanosti državne proslave

»Hvala za zaupanje in za najvišjo gledanost katere od državnih proslav od leta 1991,« je na Twitterju 26. junija zapisal Igor Pirkovič, novinar TV Slovenija in človek, ki ga je Janševa vlada izbrala za scenarista državne proslave, na nacionalni televiziji predvajane v živo s Kongresnega trga v četrtek, 25. junija 2020, ob 21.10.

Pirkovič s stranko SDS ne sodeluje prvič, med drugim je tudi avtor besedila ene izmed njenih himn. A če to pustimo ob strani, prav tako to, ali je bila proslava še najbolj podobna narodnozabavnemu buditeljskemu zboru, zbode v oči podatek, da naj bi bila Pirkovičeva državna proslava najbolj gledana v zgodovini samostojne Slovenije. Trditev se zdi neverjetna.

Da nikakor ne drži, je na družabnih omrežjih opozorila že Pirkovičeva novinarska kolegica z nacionalke, ki je postregla z nekaj zanimivimi podatki. Te smo preverili še sami in prišli do podobnih ugotovitev. Od leta 2004, odkar tudi javna televizija uporablja sodobno meritev gledanosti AGB Nielsen, je bilo vsaj sedem državnih proslav ob dnevu državnosti bolj gledanih od letošnje. Kot je zapisala Eugenija Carl, sta imeli proslavi leta 2007 (252 tisoč gledalcev; 13,2 odstotka gledalcev) in 2013 (265 tisoč gledalcev; 13,6 odstotka gledalcev) skoraj enkrat večjo gledanost od Pirkovičeve (145 tisoč gledalcev; 7,7 odstotka gledalcev).

Na nacionalni televiziji sicer gledanost ne bi smela biti najpomembnejša, a če jo scenarist Pirkovič že poudarja, je morda vseeno pred javno hvalo (njegov tvit je prejel kar tisoč všečkov, med številnimi ga je retvital tudi državni sekretar za nacionalno varnost Žan Mahnič) smiselno preveriti podatek.

Podatki o gledanosti kažejo ne zgolj, da letošnja proslava ob dnevu državnosti ni bila najbolj gledana v zgodovini samostojne Slovenije, temveč ni bila niti najbolj gledana vsebina tisti večer. Po gledanosti jo je za dober odstotek prehitela turška ljubezenska telenovela Vedno tvoja na konkurenčni Pop TV, ki je ob isti uri dosegla 169.400 gledalcev. TV-prenos prireditve ob dnevu državnosti pa je (za primerjavo) dosegel gledanost, kakršno ima povprečno večerna informativna oddaja Odmevi (torej okoli sedem odstotkov gledalcev).