»Opraviti imamo z demokratičnim deficitom in celo s pojavi fašizacije slovenske družbe«

IZJAVA DNEVA

"O uspešnosti izvajanja ciljev nam bo pričala prihodnost, še zdaleč pa ni mogoče spregledati vsega ostalega, za kar je soodgovorna naša stranka."

"Demokratično vzdušje strmo pada in prevladuje ocena, da "imamo opraviti z demokratičnim deficitom in celo s pojavi fašizacije slovenske družbe".

"Če vse naštete probleme demokracije v Sloveniji postavimo na eno stran tehtnice in drugo stran obtežimo z obljubami o uresničevanju interesov stranke Desus, kam se bo nagnila tehtnica oz. kakšna bo odločitev stranke? Ali so več vredne izpolnjene (ali celo neizpolnjene) obljube ali to, da si še naprej prizadevamo za visok nivo demokracije v Sloveniji in hkrati izpolnimo obljube, ki smo jih dali volivkam in volivcem?"

(Primož Hainz, nekdanji podpredsednik državnega zbora in član stranke DeSUS, v javnem pismu predsednici stranke Aleksandri Pivec; via Večer)