Janez Janša: »Svoboda je zame sveta«

IZJAVA DNEVA

"Svoboda je zame sveta. Pa ne zato, ker mi je bila že večkrat v življenju po krivici vzeta, marveč zato, ker verjamem, da je lahko le svoboden človek ustvarjalen in lahko živi človeka vredno življenje. Ko je nastajala samostojna Slovenija, svoboda izražanja kot pravica in svoboščina ni bila kar tako zapisana v ustavo. Vemo, kaj pomeni, da si zato, ker svobodno izraziš svoje prepričanje, kaznovan in preganjan. Zato je svoboda izražanja nekaj, za kar se bom vedno boril."

(Janez Janša, predsednik vlade, o tekstu z naslovom Vojna in mediji, s katerim je prestopil vse meje, v intervjuju za Demokracijo, ki je objavljen kar na spletni strani vlade)