»Kdor ne laže, ni Slovenc«

IZJAVA DNEVA

"Laž je dobila domovinsko pravico na naši grudi. Ne gre samo za lažne novice. Gre za lažna dejstva. Banalen primer je star dober teden: Igor Pirkovič, avtor izjemne proslave ob dnevu državnosti, se je hvalil, kako je bila to najbolj gledana proslava na TV-zaslonih od osamosvojitve naprej. Tudi ko so na dan prišli dokazi, da to sploh ne drži, še več, da je bila to ena najmanj gledanih proslav, se ni zgodilo prav nič. Dejstvo se je spremenilo v mnenje. Občutek. Pač prazno blebetanje in hvalisanje. Zato bo v kratkem Slovenija spremenila navijaško skandiranje. Namesto Kdor ne skače, ni Slovenc se bo vpilo Kdor ne laže, ni Slovenc…"

(Leon Magdalenc, kolumnist, o tem, da je laž v Sloveniji dobila domovinsko pravico; v kolumni za Dnevnikov Objektiv)