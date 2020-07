»Stopimo na ulice, v upor tistim, ki nas danes hočejo spet zapreti med štiri stene«

IZJAVA DNEVA

"Praznujemo zamolčano zgodovino, ki je v šoli ne predavajo in o kateri mediji, pogosto ujeti v stereotipnost poročanja, mnogokrat pozabljajo. Praznujemo vztrajnost LGBT-nevladnih organizacij, ki namesto vlad že 36 let opravljajo neprecenljivo delo vzpostavljanja vključujoče družbe in države. Ki namesto vlad odpravljajo posledice kroničnega in akutnega zanemarjanja te manjšine. Praznujemo ustvarjalnost LGBT-skupnosti na področju umetnosti, kulture, vzgoje, izobraževanja, športa, gospodarstva. Praznujemo našo čudovito, raznoliko LGBT-skupnost, našo neuničljivo zmožnost preživetja. Naše politične zahteve po nedopustnosti katere koli diskriminacije. Praznujemo. Stopimo na ulice, v upor tistim, ki nas danes hočejo spet zapreti med štiri stene."

(Mitja Blažič, aktivist za človekove pravice, o tisti generaciji aktivistov, ki je leta 1984 začela domače LGBT+ gibanje in ga ukoreninila v kulturi; v kolumni v Primorskih novicah)