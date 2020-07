Šarec: »Gantarju veliko bolj zaupam kot Kacinu«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da se dogaja to, kar sem pričakoval, da se bo. Namreč ujeli so se v zanko lastne vsevednosti in kako imajo vse prav. Zdaj pa vidimo, da se prepirata Kacin in Gantar, čeprav moram reči, da Gantarju veliko bolj zaupam. Imamo večje število okuženih, kot smo jih imeli takrat, pa se je takrat vse zaprlo, pa lovili smo sprehajalce in ne vem kaj. Zdaj so pa meje kar vse odprte. Vnos okužbe je bil spet iz tujine. Tako kot takrat. In ko se je tako liberalno odpiralo, takrat bi se moralo misliti: spet pa nismo zaščitili DSO-jev, nismo zaprli za obiske. Ta vlada zdaj žal ne more več iskati krivde pri meni, jo bo morala kar pri sebi."

(Marjan Šarec, nekdanji predsednik vlade in predsednik LMŠ, o tem, da se je vlada ujela v zanko lastne vsevednosti, o neugodni epidemiolški sliki; v intervjuju v oddaji Politično na RTV SLO)