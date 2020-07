»Otrokom je treba brati tudi, ko zrastejo«

IZJAVA DNEVA

"En razlog je, da začnejo osvajati bralno kulturo. Čeprav se med temi, ki so jim starši veliko brali, še vedno najde kdo, ki ne bere rad. Otroci ob tem spoznavajo neverjetno mnoštvo zgodb. In branje je res čudovit večerni ritual, ki zbližuje. Na začetku bereš in pripoveduješ, ko rastejo, se začneš tudi pogovarjati o zgodbah, kar se lahko prepleta s privzgajanjem etičnih in moralnih vrednost. In čeprav so potem pri neki starosti že dovolj stari, da bi lahko brali sami, jaz pravim - ne vedno. Otrokom je treba brati tudi, ko so večji. To je čudovita skupna aktivnost in bližina, ki se ne zgodi v nobenih drugih okoliščinah."

(Boštjan Gorenc - Pižama, pisatelj in prevajalec, o tem, zakaj je treba brati otrokom; v intervjuju za časnik Večer)