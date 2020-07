»Brez NOB samostojne Slovenije ne bi bilo«

IZJAVA DNEVA

Marijan Križman

© ZZB NOB / YouTube

"Slovenski državljani si take vlade, ki se obdaja z ograjami in na cesto pošilja posebne enote policije, nismo zaslužili. Zavračamo proslave brez zgodovinskega spomina in dejstva, da brez NOB samostojne Slovenije ne bi bilo. Partizanski boj je temelj vsega, kar danes imamo, sicer bi nam danes vladali Nemci in Italijani, ki so k nam prinesli nacizem in fašizem, ki so ga domobranci, domači izdajalci, sprejeli in SS -ovcem na ljubljanskem stadionu prisegli večno zvestobo."

"Povsod po Evropi se izdajalcev sramujejo, le v Sloveniji jim postavljajo spomenike, da te sramote tudi naši zanamci ne bodo nikoli pozabili."

(Marijan Križman, predsednik ZZB za vrednote NOB, na slovesnosti na Menini planini ob 75-obletnici partizanskega preboja iz sovražnikovega obroča; via Delo)