»Našo državo so dobesedno oskubili kakor kokoš«

IZJAVA DNEVA

"Vse se je spremenilo, vse je šlo na glavo. Izgubljene so največje vrednote, ki so bile pridobljene v času hudih bojev med okupacijo naše države. Dostojanstvo, pokončnost, pogum, tovarištvo in poštenje je iz naše družbe odrinjeno."

"Na površje so prišle laži in kraja. Ja, veliko so pokradli. Našo državo so dobesedno oskubili kakor kokoš."

(Franc Sever - Franta, nekdanji komandant OF, o slovesnosti ob 75-obletnici partizanskega preboja iz sovražnikovega obroča; via Delo)