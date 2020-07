Kacin odgovarja na vprašanja o ukrepih

Vladni govorec Jelko Kacin je odgovarjal na vprašanja gledalk in gledalcev o trenutni situaciji glede ukrepov za zajezitev koronavirusa

Jelko Kacin v oddaji Dobro jutro

© RTV SLO

Vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin je bil danes gost v oddaji Dobro jutro na TV Slovenija, kjer je odgovarjal na vprašanja gledalk in gledalcev, ali smo že v drugem valu epidemije, o razglasitvi domov za starejše, zaporov, socialno-varstvenih zavodov za ogrožene območja, o zapiranju meje s Hrvaško, o karanteni, obiskovanju svojcev, ...

Nekaj njegovih pojasnil objavljamo spodaj.

Domovi za starejše, zapori in drugi socialno-varstveni zavodi kot ogrožena območja

Kacin: "Razglasitev domov za ogrožena območja pomeni, da bodo morali direktorji teh ustanov sprejemati ukrepe na podlagi epidemiološke slike vsak dan posebej. Treba je mladim bolničarjem dopovedati, da ne smejo žurati, če pa že, jih je takoj treba testirati. Vsak vdor je velika nevarnost za tam živeče in zaposlene. Ko je okužen kdo izmed zdravstvenih delavcev, mora v karanteno veliko število ljudi."

O izdajanju karantenskih odločb na meji

Kacin: "Ko smo to storili, smo nevarnost, da pride do širjenja znotraj države, močno zamejili. Od tega trenutka naprej se moramo ukvarjati s tistimi, ki so v karanteni. Vsak od nas se mora obnašati tako, kot da je nosilec, ki okužuje druge. Iz teh razlogov nosimo masko in iz teh razlogov se moramo pripraviti, da se bomo morali, od koder koli bomo prišli, vsaj še en teden vrteti doma. To je osnovno preventivno početje, ki ga moramo ponotranjiti."

O spoštovanju karantenskih odločb

Kacin: "Če nekdo gre v službo, ko dobi karantensko odločbo, se pojavlja vprašanje, ali je ta človek sploh socializiran v našo družbo."

O zapiranju meje s Hrvaško

Kacin: "To se gotovo ne bo zgodilo čez noč, Pogledati je treba vsak dan posebej ... Ne želimo pa sprejeti odločitve, po kateri bi morali naši državljani, ki tam preživljajo dopust, na vrat na nos spakirati in zabasati meje in potem preostanek dopusta preživeti doma. Ljudje dopust imajo, nekam morajo iti. Namesto, da bi se ljudje postopoma vračali, bi se začeli družiti tukaj. Veliko gnečo bi imeli na morju in na jezerih. Julij, avgust je, to je čas, ko ljudje želijo izkoristiti dopust."

O obiskovanju svojcev

Kacin: "Moramo pa se navaditi, da po vrnitvi vsaj 7‒10 dni ne obiskujemo svojcev, predvsem pa ne v domovih za starejše, saj nikoli ne vemo, kje se lahko okužimo."