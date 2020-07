Vojna z mediji

Danes je nov dan

Pretekli teden je nadzorni svet Telekoma Slovenije odločal o prodaji Planet TV-ja madžarski televizijski hiši TV2 oziroma njenemu lastniku, oligarhu Jozsefu Vidi. Končna odločitev je bila sicer preložena, vendar pa potencialna prodaja vzbuja kar nekaj skrbi, saj Vida prihaja iz kroga Orbanove stranke Fidesz, ki je TV2 v celoti podredila svojim političnim ciljem.

V javnosti so se tako že pojavile domneve, da bodo Madžari Planet TV po prodaji združili z Novo24TV in s tem ustvarili medijski konglomerat, ki bo služil SDS-u in Janezu Janši, na uredniško politiko pa bodo verjetno močno vplivali tudi novi lastniki. Nova24TV bo lahko tako s pomočjo Planetove infrastrukture s svojim "informativnim programom" dosegla precej večje število ljudi.

Če v ta kontekst postavimo še osnutek sprememb zakona o RTV Slovenija, ki je nedavno zaokrožil v javnosti in s katerim bi vlada tako rekoč uničila slovensko javno televizijo, lahko ugotovimo, da je Janševa "vojna z mediji" že v polnem razmahu.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.