»Ti zelo bogati beli fantje, ki vodijo naš svet, delujejo kot mafija«

IZJAVA DNEVA

"Če bi bil to kakršen koli odgovoren vladajoč sistem, bi bili besni na njih. Ker pa so zasebno podjetje, lahko počnejo, kar želijo. Ti zelo bogati beli fantje, ki vodijo naš svet, delujejo kot mafija. Z neomejenimi količinami denarja, brez transparentnosti, prevzemanja odgovornosti."

"Kot je bilo denimo v času Trumpove kampanje za ameriške volitve leta 2016. Vedela sem, da mora biti nekaj za tem. To, kam je potoval, da bi imel govore, ni imelo smisla. Potem se je izkazalo, da je bilo vse spleteno v masivno, temačno kampanjo na družbenih medijih. Skoznjo so skušali pridobiti neodločene volivce, tiste z duševnimi motnjami, samomorilne, ravno ločene, mame samohranilke z nizkimi prihodki. Res bi moralo biti prepovedano na tej ravni manipulirati z ljudmi. Vpleteni so bili v brexit in v tono drugih zadev po vsem svetu, ki so imele vse po vrsti temačne posledice."

(Tonje Hessen Schei, norveška režiserka, scenaristka, producentka in avtorica političnega trilerja iHUMAN, o tem, da smo soočeni z ogromnimi tehnološkimi podjetji, ki vedo vse o nas in sodelujejo z obveščevalnimi službami in oblastjo, predajajo naše podatke v trgovanje; v intervjuju na MMC RTV SLO)