Desant na medije

Je blizu dan, ko ne bo več mogoče prižgati televizijskega sprejemnika, ne da bi zagledali ozaljšano podobo Janeza Janše?

Premier Janša je v sredo sodeloval na online konferenci, ponesrečeno poimenovani »Europe Uncensored«, na kateri je v družbi srbskega predsednika Aleksandra Vučića, filozofa François-Xavierja Bellamyja in soborca Orbána razglabljal o prihodnosti Evrope. Prenos iz vladne palače na Gregorčičevi ulici v Ljubljani je izvedel madžarski operater Antenna Hungária Group – zmogljivosti reportažnih kombijev RTV Slovenija za vlado očitno niso zadostovale.

Pritiski vladajoče skrajne desnice na nacionalno radiotelevizijo so vse bolj brutalni. Premier Janez Janša prek Twitterja vodi odkrito besedno vojno z novinarji in novinarkami ter tudi samim vodstvom RTV Slovenija. Njegovemu zgledu praviloma sledi vojska spletnih trolov SDS, ki vodjeve izjave podkrepijo z množičnimi izlivi primitivnega sovražnega govora. Skrajneže seveda moti, da RTV pri svojem delu še vedno sledi načelu zagotavljanja pluralnosti pogledov; nacionalka kljub vsem pritiskom in notranjim razlikam še vedno pripravlja tako do vlade kritične – na primer razkritja preiskovalnih novinarjev oddaje Tarča glede nabav zaščitne opreme – kot tudi Janši in njegovim podpornikom naklonjene vsebine, ki jih zagotavlja na primer oddaja Pričevalci.