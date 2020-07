Joj, ti protesti ne ponujajo nobene alternative!

Tudi protestniki, ki kolesarijo in hodijo po slovenskih mestih, vedo, kaj je taktika. V resnici smo priča politično izjemnemu projektu, ki vsak teden preseneti – včasih celo bolj same protestnike kot pa zgrožene politike.

Odločen ne neonacizmu na Trgu republike, Ljubljana, 3. julij 2020

© Sebastijan Iskra

Naslov je nekakšen povzetek negodovanja, na trenutke namenjenega protestniškemu gibanju, ki se je začelo zadnji teden aprila in zdržema traja in se širi že deset tednov. Res je izjemno. Začelo se je z nedolžnim kroženjem na kolesih pred parlamentom, nadaljevalo s postavljanjem izrezanih podplatov na Trgu republike, nato z množičnejšim kolesarjenjem pa s spopadom za pravico do pisanja s kredo, sledil je spopad za pravico govora in vztrajanje, da »Smrt janšizmu« ne pomeni grožnje s smrtjo, ampak krik zoper nedemokratični režim, sledil je spopad z ograjo in proti njej, nato spopad s pravico do »našega« Trga republike, sledil je protest zoper ukradeni praznik ter prejšnji teden protest s prav neverjetno domiselnim zaznamovanjem oblasti z neonacizmom, ki se skriva za rumenimi jopiči.