Sama sebi namen

Zaradi sporne raziskave o izobraževanju na daljavo bo odstopil predsednik strokovnega sveta na Zavodu za šolstvo

Kakšno oceno bi sama sebi dala ministrica za izobraževanje Simona Kustec?

Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so ta teden predstavili izsledke raziskave Izobraževanje na daljavo v času epidemije covid-19 v Sloveniji. V njej je sodelovalo 7382 osnovnošolskih in srednješolskih učiteljic in učiteljev, 24.684 učenk in učencev ter dijakinj in dijakov, 406 osnovnošolskih in srednješolskih ravnateljic in ravnateljev ter v sedmih fokusnih skupinah 16 ravnateljev in ravnateljic ter 32 učiteljic in učiteljev.