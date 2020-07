Pravljica o mavrični družini

Mali junaki iz skupnosti LGBT+

Mavrične družine obstajajo tudi v Sloveniji

© Hooray Studios

Najbrž ste že slišali za slikanice Mali junaki, gre za personalizirane knjige za otroke. Te so pravi hit, in to ne zgolj v Sloveniji. Zgodbo o uspehu sta leta 2013 napisala Rado Daradan in Mic Malenšek. V sedmih letih se je slovensko podjetje Hooray Studios razširilo v osem držav (Nemčija, Avstrija, Italija, Francija, Velika Britanija, Združene države Amerike, Avstralija, Španija), do danes pa je prodalo zavidanja vrednih 1,7 milijona knjig (od tega zgolj lani 700 tisoč).

Še danes podjetje ustvarja v Sloveniji in deluje iz nje, sedež je ohranilo v Ljubljani. A razlog za tole pisanje niso njegovi uspehi, temveč nas je pritegnilo to, da je pred kratkim izdalo slikanico o družinah istospolno usmerjenih. Mic Malenšek, soustanovitelj podjetja in direktor trženja in kreative, je pojasnil, kako je sploh nastala pobuda, da se med slikanice uvrsti tudi takšna o netradicionalni družinski skupnosti. »Razprave o tem, ali bi izdajali knjige za družine istospolno usmerjenih ali ne, sploh ni bilo, saj je bil odgovor vedno suvereni da. To je za nas pomenilo predvsem znatno večji obseg dela. Da za izdajo pripravimo eno knjigo, traja od osem do 12 mesecev, saj gre na vsebinski in vizualni ravni za svojevrsten postopek. Nismo se posvetovali s strokovnjaki, saj ga ni strokovnjaka, ki bi mu zaupal presojo, ali so moja življenjska vodila (in s tem tudi vodila podjetja) glede enakopravnosti, vključenosti in pravic posameznikov pravilna ali ne,« pojasnjuje Malenšek.

Pred kratkim so se na spletu v ZDA v zvezi z omenjeno slikanico pojavili nestrpni in negativni komentarji, v katerih so pišoči grozili, da ne bodo več kupovali knjig podjetja, ker »slavijo homoseksualnost«, in pisali še druge podobne nesmisle. Nekatere komentarje je Malenšek kot primer objavil na svojem profilu na Facebooku in zapisal, da jih deli zgolj zato, ker želi »racionalizirati, da lahko kdo res tako razmišlja«. V napovedi za angleške izdaje knjig o mavričnih družinah so pri podjetju Hooray Studios zapisali, da so si vedno želeli, da bi bile njihove knjige primerne za vse vrste družin.

Malenšek je poudaril, da so negativne odzive doživeli le v ZDA. To pripisuje dejstvu, da je tam takšno obnašanje javno spodbujano, sovražni govor mešajo s svobodo govora, na čelu te čete pa je predsednik ZDA Donald Trump. Malenšek je nad takšnim dogajanjem na ameriškem trgu razočaran. »Tam smo prisotni že tri leta, in čeprav smo že večkrat doživeli podobne prigode, iskreno povem, da sem osebno presenečen in tudi žalosten, kako brezkompromisno lahko kdo istospolne družine označuje za „ogabne“, obenem pa svoj pogled laično racionalizira s krščanskimi nazori,« je pojasnil in dodal, da mnenje nestrpnežev ni in nikoli ne bo vplivalo na vizijo podjetja, četudi bi to – čeprav je kaj takega po njegovem mnenju nemogoče – vplivalo na poslovne rezultate. »V Sloveniji je odziv na slikanico lep,« je sklenil.