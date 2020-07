»Te rdeče črte Janezu Janši ne bomo pustili prestopiti«

IZJAVA DNEVA

"Ne, v Sloveniji nimamo težav le s koronavirusom. V Sloveniji imamo težave z vlado, ki je vidno nesposobna, koruptivna, ki se vsak dan zapleta v laži, in ki ji, razen najbolj zvestih volivcev, ne verjame nihče več. Zato tako hiti z medijsko zakonodajo, saj rešitev vidi v uzurpaciji medijev. Tako bi lahko končno utišali zoprne kritike, korupcijo pometali pod preprogo (beri: mobingirali in odstavljali neposlušne novinarje), dobre novice pripisali sebi, slabe pa protestnikom, opoziciji, 'komunistom', 'kulturnim marksistom', 'lenuhom' in drugim 'sovražnikom ljudstva'."

"Obramba medijev je zato bistvena, če hočemo obraniti demokracijo v Sloveniji. Janša kopira formule, ki sta jih uporabila njegova tovariša Orban in Vučić. V Srbiji in na Madžarskem vidimo, kako bo izgledala naša prihodnost, če mu to uspe. V Levici bomo seveda naredili vse, kar je v naši moči, da uzurpacijo medijev s strani skrajne desnice preprečimo, obranimo njihovo neodvisnost in da koruptivno in nesposobno vladavino Janeza Janše končamo. Te rdeče črte mu ne bomo pustili prestopiti."

(Luka Mesec, koordinator Levice, o tem kaj imajo skupnega koronavirus, korupcija in udar na medije; na Facebooku)