Predsednik želi obnovo katedrale Notre-Dame v izvirni obliki

V četrtek so iz Elizejske palače sporočili, da se gotsko katedralo iz 12. stoletja rekonstruira podobno njenemu zadnjemu stanju

Francoski predsednik Emmanuel Macron je opustil načrte, da bi pariško katedralo Notre-Dame, ki jo je lani poškodoval požar, obnovili v sodobnem slogu. V četrtek so iz Elizejske palače sporočili, da se gotsko katedralo iz 12. stoletja rekonstruira kar se da podobno njenemu zadnjemu stanju.

Vzroka požara, ki je izbruhnil 15. aprila lani, še niso odkrili, vendar so tožilci izključili, da bi šlo za požig. Po požaru, ki je uničil stolp in velik del strehe, je Macron sicer namignil, da bi 93 metrov visoki stolp, ki so ga dodali med restavratorskimi deli v 19. stoletju, lahko nadomestili s sodobno arhitekturo.

Macron se je za obnovo v izvirni obliki odločil po posvetovanjih in mnenju, ki ga je podala francoska nacionalna komisija za arhitekturo in dediščino.

Glavni arhitekt katedrale Philippe Villeneuve, katoliški cerkveniki in pretežno konservativni francoski senat so temu nasprotovali. Tudi javnomnenjska raziskava je takrat pokazala, da ta zamisel ni priljubljena.

Predsednik, ki je za dokončanje obnovitvenih del postavil petletni rok, ni želel povzročiti zamud in dodatnih zapletov, so sporočili iz njegovega urada. Želi si sodelovanja s pariškimi mestnimi oblastmi, da bi s sodobno arhitekturo obnovili okolico katedrale.

Delavci trenutno odstranjujejo oder, ki so ga pred požarom postavili okoli strehe za obnovitvena dela na stolpu. Delo je zapleteno, ker se je kovinski oder skrivil in se deloma stopil v plamenih.

Oblasti sicer pravijo, da struktura katedrale ne bo popolnoma varna, dokler ne odstranijo poškodovanega odra, pa tudi, da se obnovitvena dela do takrat ne morejo začeti.

Pred tem so v četrtek aktivisti okoljske skupine Greenpeace na velikanski žerjav, ki ga uporabljajo za odstranjevanje odra, razobesili napis Climate - Let's Act (Podnebje - ukrepajmo). Skupina je Macrona pozvala, naj stori več za podnebje, saj se njegova okoljska retorika ne sklada z dejanji.

