»Si gledalci res želijo še več oglasov?«

IZJAVA DNEVA

"Namesto da bi se RTV Slovenija vse bolj ukvarjala s tistim, kar je javni interes, in bila čim manj pod pritiskom komercialnih interesov. Oglaševanje za sabo vleče obljube. Obljubljaš oglaševalcu, da boš delal določen program. Vam se odvzamejo sredstva, ki so recimo temu stabilna, s katerimi lahko načrtujete svojo dejavnost, in se vas sili v to, da pridobite čim več oglaševanja. Ne vem, če bi vprašali gledalce, ali hočejo imeti še več minut na uro oglasov?"

(Sandra Bašić Hrvatin, komunikologinja in profesorica na primorski fakulteti za humanistične študije, o spremembah na slovenskem medijskem prizorišču; v Odmevih na RTV SLO)