»Novi zakon pomeni konec za RTV Slovenija«

IZJAVA DNEVA

"RTV Slovenija v tem trenutku potrebuje dodatnih 8 milijonov evrov letno za normalno delovanje. Novi zakon, ki nam jemlje denar, pomeni konec za to hišo."

"Ne gre za odstotke in denar, gre za vprašanje, ali želimo v Sloveniji javno RTV, kot smo jo uspeli ohraniti, ali želimo, da se okrepijo komercialne TV! Država ima za podpiranje medijev in delovanje STA na voljo denar od davkov. Veliko več kot do zdaj bi ga morala nameniti tudi za z zakonom predpisane posebne dejavnosti, ki so jih do zdaj solidarno plačevali plačniki RTV-prispevka. Ko pa zmanjka denarja za osnovne nujne javne vsebine, pa mora, tako kot je drugod, javni RTV na pomoč priskočiti država."

(Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija, o predlogu spremembe zakona o RTV Slovenija, ki prinaša okrnjeno financiranje javnega zavoda; na RTV SLO)