»To, kar se je zgodilo, je bilo narobe, to je dejstvo«

IZJAVA DNEVA

"To, kar se je zgodilo, je bilo narobe, to je dejstvo. Iskreno povem, niti nisem imel prave predstave, da je tega še toliko. Šele zdaj, ko je prišlo v medije in se začelo glasno govoriti, jo imam in res upam, da se to uredi in da se to ne bo več dogajalo. Tudi mi smo temu izpostavljeni zelo neposredno, ena najboljših prijateljic moje hčerke je temnopolta."

"Na srečo ali škoda sta še malo premlada. Z ženo tega niti nisva posebej izpostavljala, da si otroka ne bi ustvarila napačnih predstav in bi te vplivale nanju. Če sta kaj vprašala, pa sva poskušala odgovoriti, kako si mi to razlagamo. Imam temnopolte soigralce in imam veliko temnopoltih prijateljev. Mi je pa eden od njih s Floride pripovedoval, da ga je sin, ki je star 16 let, vprašal, ali se lahko popoldne s kolesom pelje s prijatelji, in da mu je že večkrat odgovoril, da raje ne, ker se boji, da se bo kaj zgodilo. "

(Anže Kopitar, hokejist v NHL, o smrti temnopoltega Georga Floyda, o rasizmu, o tem kako je to pojasnil svojima otrokoma; v intervjuju v časniku Večer)