»Janša svoje spreobrnitve od komunizma javno ni nikoli pojasnil«

IZJAVA DNEVA

"Janša je avtor in motor teze o konvertitstvu drugih ljudi, toda svoje spreobrnitve od komunizma javno ni nikoli pojasnil. Teza o očetovem domobranstvu je pač premalo za globoke verovanjske uvide v globočine jugomarksizma in idolatrije, ki ji je služil celotno mladost. Današnja interpretacija krogov blizu Cerkve je, da se je pod dobrim vplivom svoje zadnje žene spreobrnil v katoliško pravilnost in da v tem izvira njegovo preroško poslanstvo."

"S tem seveda ne bi smelo biti nič narobe, vendar pod pogojem, da bi taka spreobrnitev iz brezbožnega ateizma v krščanstvo s seboj prinesla tudi krščanske vrline: dobronamernost, toleranco, ljubezen do bližnjega, žrtvovanje lastne koristi v dobro drugih in države, neobtoževanje drugih. Pri Janši imamo opraviti ravno z obratnim: sistemsko in sistematično diskvalificira drugače misleče, razpihuje sovraštvo, je netoleranten do vsega in vsakogar, ki misli drugače kot on, podreja si medije in najmanj vzpodbuja k medijskim umorom … To so lastnosti, ki bi morale zelo motiti Cerkev, ko med verniki vzpodbuja nekakšno neformalno beatifikacijo Janeza Janše. Videti je, kot da so del istega problema, ki sliši na ime denar."

(Janez Markeš, novinar, o tem, da Janša svoje spreobrnitve od komunizma javno nikoli ni pojasnil; v Sobotni prilogi Dela)