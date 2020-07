Abecedarij svobode govora: cenzura

Ljudje

Cenzura našega časa ni cenzura iz romana 1984. Velikega brata ni, ministrstev za resnico pa je mnogo, razpršena so in z različnimi “resnicami”. Biti za svobodo govora še ne pomeni biti za resnico, za zatirane manjšine ali pluralnost mnenj.

A boj proti cenzuri ima še vedno medijski in mobilizacijski potencial, kar je v zadnjih letih izkoristila skrajna desnica. Opozarjajo, da prepoved govorcev na univerzah in politična korektnost omejujeta svobodo misli in pravijo, da če ste proti cenzuri, ste z njimi.

Tisti, ki bo javnost prepričal, da je cenzuriran, bo tudi definiral svobodni govor. Pri tem pa cenzura menda ni to, da se medijski lastniki nimajo želje ukvarjati s preiskovalnim novinarstvom. Cenzura menda niso dolgotrajni in dragi sodni postopki, v katerih se znajdejo žvižgači in novinarji, ki razkrivajo neprijetno resnico o politikih in menedžerjih. Prav tako (samo-)cenzura ni to, da podjetnica ostane tiho v javnosti, da ne bi izgubila zaslužka. To ni cenzura, to je kapitalizem!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.