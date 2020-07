Janša: »Za vse morebitne posledice javnih groženj s smrtjo ste soodgovorni«

IZJAVA

"V zvezi z mojo navedbo, da boste za vsako morebitno žrtev organiziranih groženj s smrtjo neposredno odgovorni vam na koncu še pojasnjujem, da se z zaporom do enega leta kaznuje tisti, kdor ve, da se pripravlja kaznivo dejanje, za katero je z zakonom predpisana kazen treh ali več let zapora, pa ga v času, ko se je dalo še preprečiti, ne naznani in je bilo dejanje poskušeno ali dokončano."

"Hkrati vas obveščam, da ste glede na podporo napačnemu ravnanju soodgovorni za vse morebitne posledice nesankcioniranih in uresničenih javnih groženj z nasiljem in smrtjo."

(Janez Janša, predsednik vlade, v pismu predsednici Državnotožilskega sveta Tamari Gregorčič)