»Ljudje, ki kritizirajo partizansko gibanje, niso državotvorni«

IZJAVA DNEVA

"Kar me moti, je to, da ljudje, ki kritizirajo partizansko gibanje, niso državotvorni. Država ni in ne more biti vprašanje ideologije. Je vprašanje volje in moči, zmožnosti, da voljo udejanjiš. Partizani so bili tega zmožni. Skozi izkušnjo upora, ki je bila boleča, so postali državotvorni subjekt. Upor je bil po mojem mnenju za Slovence tista vrednota, ki nam je dala identiteto. Nizozemcem, Dancem se ni bilo treba upirati, saj so imeli za sabo tisočletno zgodovino. Ta jih je brez problemov umeščala v evropski prostor. Mi take zgodovine nismo imeli. Kot narod bi lahko tudi izginili in nihče bi se tega ne zavedel. Leta 1919 so nas na pariški mirovni konferenci razčetverili, pa ne vem, da bi na mednarodni ravni kdo protestiral."

(Dr. Jože Pirjevec, zgodovinar, avtor monografije Partizani, o partizanskem gibanju; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)