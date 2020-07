General Tvito o Srebrenici

Vladozlom

Veliki politični in medijski manipulator, guru parlamentarnih trikov, zaprtih kuvert in konkurenčnih preiskovalnih komisij je še enkrat več ukanil celo državo.

Na Twitterju je te dni naredil korak naprej v svoji neotesanosti: za boj "proti komunizmu" je zlorabil kar Srebrenico, najhujšo travmo in najbolj tragičen kolektivni spomin Balkana. Skupaj z dejstvom, da se je Ivan prejšnji teden javno trepljal po ramenih s tipom, ki se najraje slika z zemljevidom Velike Madžarske, in s tistim drugim, ki je še ne tako dolgo nazaj Bošnjakom grozil, da bodo "za vsakega Srba ubili 100 muslimanov", je razumljivo, da domača kritična javnost pravi, da s tem prispeva k zaostritvi konfliktov v regiji.

A zdi se, da Ivan spet igra na karto mrtve mačke. Medtem ko se ukvarjamo s 25 let staro tragedijo, nekako zmanjkuje časa, da bi kdor koli problematiziral načrtno uničenje RTV. Ali pa to, da ima razpis za aplikacijo Covid-19, ki nam bo sledila, 3 dnevni prijavni rok in izgleda kot vnaprej dogovorjen.

