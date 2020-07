Morda pa je res čas, da Janša spregovori o Srebrenici

Raziskovalni novinar Matej Šurc se spominja orožarske afere: 21. julija leta 1993 je Janez Janša z velikim pompom »odkril« orožje na mariborskem letališču

Slovenski premier Janez Janša je s tvitom o Srebrenici sprožil val kritik

© Matej Pušnik

Nedavni zapis predsednika vlade Janeza Janše o Srebrenici je v današnjem javnem pismu komentiral tudi raziskovalni novinar Matej Šurc, sicer soavtor številnih knjig o orožarski aferi, med katere spadajo tudi trilogija V imenu države ter Prevarana Slovenija. Šurc se je odzval na Janšev sporni tvit, ki ga je obsodila tudi nekdanja hrvaška predsednica Jadranka Kosor ter številni drugi politiki in politični komentatorji na območju nekdanje Jugoslavije. "Janša je zadnji v tej državi, ki lahko pametuje o genocidu v Srebrenici in o žalostni usodi bosanskih Muslimanov oziroma Bošnjakov v brutalni vojni v Bosni in Hercegovini med letoma 1992 in 1995," je zapisal Šurc.

Janšev zapis na Twitterju, ki je sprožil val kritik

© Twitter

Janša je pred kratkim na Twitterju objavil sledeče: "Pokola v Srebrenici ne bi bilo, če bi Združeni narodi komunistične genocide obsodili enako kot holokavst." Šurc pravi, da je predsednik vlade s tem osramotil Slovenijo, in pridal, da ne gre zgolj za to (kar te dni ponovno izpostavljajo mnogi), da je bil Janša tudi sam v osemdesetih letih "zagrizen komunist".

"Janša je orožje "odkril", da bi obračunal s svojimi političnimi nasprotniki in hkrati, da bi preusmeril pozornost drugam, saj so mu organi pregona takrat že krepko dihali za ovratnik zaradi nelegalne trgovine z orožjem, povezane s Hrvaško."



Matej Šurc,

raziskovalni novinar

"Morda se še kdo spomni afere z mariborskim orožjem, ki je pred sedemindvajsetimi leti zaposlovalo vesoljno Slovenijo: 21. julija 1993 je Janša namreč z velikim pompom "odkril" orožje na mariborskem letališču. Tam so našli 120 ton orožja, več kot 11 tisoč kalašnikovk, 750 tisoč kosov streliva, 40 minometov z več kot devetsto minami in 25 raketometov z 210 raketami. Orožje je bilo kitajske izdelave, prišlo je iz Sudana, namenjeno pa je bilo za oborožitev Armade BiH, ki je branila suverenost in neodvisnost mednarodno priznane Bosne in Hercegovine. Transport je potekal v režiji ameriške Cie, seveda z vednostjo Clintonove administracije, ki je kljub embargu na orožje takrat zamižala na obe očesi. Hotela je pomagati krvaveči državi, ki so jo trgali pobesneli Karadžićevi in Mladićevi klavci s pomočjo njunega političnega botra Miloševića, na drugi strani je svoje grabežljive lovke proti BiH stegovala tudi Tuđmanova Hrvaška," je poudaril Šurc in dodal, da orožje, "namenjeno resničnim branilcem (armadi BiH)", ni nikoli prišlo v prave roke. "In to po Janševi "zaslugi"! Na mariborsko letališče je prispelo že jeseni 1992, kjer je obtičalo, ko so izbruhnili spopadi med bosanskimi Hrvati in Bošnjaki," je zapisal Šurc.

Janez Janša v devetdesetih

© Borut Krajnc

Novinar je izpostavil, da je Janša je orožje "odkril", da bi obračunal s svojimi političnimi nasprotniki in hkrati, da bi preusmeril pozornost drugam, "saj so mu organi pregona takrat že krepko dihali za ovratnik zaradi nelegalne trgovine z orožjem, povezane s Hrvaško".

"Ko je Janša tistega 21. julija na novinarski konferenci razlagal svoje "razkritje", je opozoril, da je bilo orožje menda "pripravljeno za komunistični prevrat v Sloveniji". Ampak takrat je le peščica ljudi spoznala, da se je Janša skregal s pametjo (in zmagal), danes pa to ve že precej več ljudi v Sloveniji in na tujem," je dodal Šurc.

Dolgoletna sodelavca: Jelko Kacin in Janez Janša v devetdesetih

© arhiv Mladine

V svojem zapisu je opozoril, da sta bili že v prvih letih samostojne države slovenska politika in javnost razdeljeni na Janševe zagovornike in nasprotnike: "Približno leto dni po izbruhu afere je Hasan Čengić, pooblaščeni predstavnik predsedstva BiH in glavni logistik Armade BiH, ki je imel nalogo, da orožje prek Slovenije spravi roke branilcem, pričal na tajnem zasedanju Državnega zbora. Takrat je zmedenim in sprtim poslancem argumentirano pojasnil, da je šlo za dogovorjeno meddržavno pomoč napadeni državi. Da torej ni šlo za nobeno zaroto slovenskih komunistov ali za kakšne zasebne tihotapske posle."

"Čengić je takrat poslancem povedal: "Afera je Slovenijo stala nekaj sto milijonov dolarjev, morda celo milijarde. Gre za izgubljene posle. Predstavniki oblasti v Turčiji, Pakistanu, Iranu in drugod so me spraševali, ali je s Slovenijo sploh mogoče vzpostaviti resne odnose." To je rekel 4. julija 1994." (Celoten zapis tajnega pričanja Hasana Čengića je objavljen v knjigi: Kaj nam pa morete! 2. del, avtorja Matjaža Frangeža.)

Šurc je razkril, da se je tudi sam večkrat pogovarjal s Čengićem. Med zadnjim pogovorom o Janši se je Cengić po Šurčevih besedah vprašal: "Kakšen človek je ta Janša, da lastno državo obtoži kršenja embarga, medtem ko ga lahko on sam - in to na veliko - krši, saj je orožje že prej prodajal Hrvaški, pa tudi meni kot predstavniku vlade BiH?"

"Kakšen človek je ta Janša, da lastno državo obtoži kršenja embarga, medtem ko ga lahko on sam - in to na veliko - krši, saj je orožje že prej prodajal Hrvaški, pa tudi meni kot predstavniku vlade BiH?"



Hasan Čengić,

takratni predstavnik predsedstva BiH in nekdanji glavni logistik bosanske armade

Matej Šurc je preštudiral na gore dokumentov o trgovini z orožjem in z njo povezanih aferah ter govoril z več kot sto pričami, nekaj tega je opisal v trilogiji V imenu države in v knjigi Prevarana Slovenija. Več let je spremljal tudi vojne na Balkanu. "Hodil sem po hrvaških in bosanskih bojiščih ter se čudil brezumju, ki ga je človek sposoben storiti drugemu človeku. Spraševal sem borce in oficirje Armade BiH, kako bi uporabili orožje, ki so ga pričakovali z mariborskega letališča. Med odgovori sem slišal tudi za drzen načrt o bošnjaškem preboju obroča okoli Sarajeva. A orožja ni bilo od nikoder in zamisel o preboju je propadla. Takrat so domala vse poti do olimpijskega mesta nadzorovali Hrvatje, ki pa so vse bolj oteževali dovoz orožja do Armade BiH. Iz dokumentov, s katerimi razpolagam, je tudi razvidno, da sta obrambni minister Janša in njegov hrvaški kolega Gojko Šušak (po rodu Hercegovec) vzdrževala zelo tesne stike," je dodal.

Hasan Čengić, nekdanji predstavnik predsedstva BiH in glavni logistik bosanske armade

© Jani Sever

Šurc v svojem zapisu opozarja, da so Sarajevo še dolgo po aferi z mariborskim orožjem zasipale srbske granate iz okoliških hribov in ubijale civiliste, ki so ostali v mestu. "Ne moremo tudi mimo zastrašujočega podatka, da so si sredi leta 1993, ko je Janša zaplenil orožje, kar štirje borci Armade BiH delili po eno avtomatsko puško," je sklenil.

PREBERITE TUDI: