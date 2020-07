Tudi YouTube zaprl kanale identitarcev

Po odločitvi Facebooka in Twitterja se je sedaj tudi YouTube odločil, da bo zaprl kanale skrajno desnih identitarcev

Gibanje Generacija identitete

© Arhiv Mladine

Po odločitvi Facebooka in Twitterja o zaprtju računov identitarcev se je sedaj tudi Googlov videoportal YouTube odločil, da bo zaprl kanale skrajno desnih identitarcev. Včeraj so pri Googlu potrdili, da so med drugim zaprli osebni račun avstrijskega identitarca Martina Sellnerja in še dva računa. Kot razlog so navedli kršitev smernic proti sovražnemu govoru, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Facebook in Instagram sta račune identitarcev zaprla že leta 2008, Twitter se je za to odločil prejšnji teden. Pri Twitterju so tovrstno odločitev utemeljili s pravilom, ki na Twitterju ne dovoljuje terorističnih groženj ali podpiranja terorizma ali nasilnega ekstremizma.

V Avstriji identitarci veljajo za predstavnike sodobnega desničarskega ekstremizma v državi. Desničarsko gibanje, ki ima korenine v Franciji, zastopa do islama sovražno ideologijo, pogosto pa se nanj sklicujejo teroristi. Med drugim to velja za lanskoletnega napadalca na dve mošeji v novozelandskem Christchurcu, ki je zakrivil smrt 51 ljudi.

PREBERITE TUDI: