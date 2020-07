Twitter blokiral račune identitarcev

Računi so povezani s skrajno desnim gibanjem identitarcev

Akcija pripadnikov slovenske skupine Generacije Identitete pred ljubljansko džamijo leta 2018

© Generacija Identitete

Twitter je začasno blokiral več računov, ki so kršili njegova pravila. Gre za račune, povezane s skrajno desnim gibanjem identitarcev, med drugim računa vodje gibanja Martina Sellnerja iz Avstrije in nemške podružnice gibanja. Blokirali so še račune v Franciji, Italiji, Danski in Veliki Britaniji.

Poleg tega so navedli, da na družbenem omrežju ne tolerirajo groženj ali podpore terorizmu in nasilnemu ekstremizmu. Če bodo ugotovili kršitve, bodo račune stalno blokirali. Lastniki računov se lahko pritožijo.

Račun nemškega identitarnega gibanja ima okoli 30.000 sledilcev, Martin Sellner pa skoraj 40.000. Pripadniki gibanja ostro nasprotujejo večkulturnim družbam in širijo skrajno desne teorije zarote, navaja dpa.

Facebook in Instagram sta to gibanje prepovedala že dolgo nazaj. Na YouTubu so njihovi profili še vedno dostopni.

PREBERITE TUDI: