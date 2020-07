»Nikakor ne morem pristati na težnje po slabitvi neodvisnega in svobodnega novinarstva«

IZJAVA DNEVA

"Čeprav si želim, da bi mediji večkrat zasledovali pozitivne zgodbe in interese preprostega človeka in ne posameznih lobističnih organizacij ali lobistov, pa nikakor ne morem pristati na težnje po slabitvi neodvisnega in svobodnega slovenskega novinarstva."

"Slovenija je parlamentarna demokratična republika, kjer je svoboda izražanja misli, govora, tiska in drugih oblik javnega obveščanja zapisana v ustavi. Dejstvo je, da sta si politika in novinarstvo večinoma na nasprotnih bregovih, kar je tudi osnovno demokratično načelo delitve oblasti. A v sodobnih in razvitih demokracijah, kjer je samorefleksija vrednota in ne šibkost, politika stremi k neodvisnemu novinarstvu in ne njegovemu podrejanju."

(Ljudmila Novak, evropska poslanka in članica NSI, o predlaganih spremembah medijske zakonodaje; na svoji spletni strani)