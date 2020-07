Bojkotirati monopol

Stop Hate for Profit

Eden od učinkov metulja, ki ga je sprožil umor Georga Floyda, je #StopProfitForHate – oglaševalski bojkot Facebooka in Instagrama zaradi nezadostne regulacije sovražnega govora. Oglaševanje je prekinilo že več kot 1000 podjetij, med njimi tudi Coca-Cola, Adidas in Starbucks.

Delnice Facebooka so sicer za trenutek počepnile, a so že v enem tednu pridobile nazaj prejšnjo vrednost in jo nato celo presegle. Očitno je tudi direkten bojkot oglaševalskih velikanov le kapljica v morju prihodkov, ki jih obrača Facebook. Kot je rekel sam Zuckerberg: "Se bodo že vrnili." Monopola ne moreš bojkotirati.

Zaradi tega se znova vrstijo pozivi po državni intervenciji in razbitju giganta, kar pa je pod Trumpom in najbrž tudi Bidenom malo verjetno. Po zgledu Francije bi lahko Slovenija Facebook kaznovala za prepočasen odziv na sovražne vsebine. A na žalost bomo najbrž prej dočakali pok oglaševalskega mehurčka, če podjetja med bojkotom naposled ugotovijo, da spletno oglaševanje le ni tako učinkovito.

