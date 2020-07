»Ne moremo govoriti na pamet o tem, da je treba denar RTV-ju rezati«

IZJAVA DNEVA

"Pri zakonu o RTV-ju ne moremo na pamet govoriti o tem, da se kar lahko odvzame toliko in toliko denarja za STA ali nekoga drugega, če nimamo niti ene analize, na podlagi česa mi to trdimo. Videti moramo možnosti za financiranje in če ugotovimo, da imamo boljši način, potem lahko govorimo o tem, kam bi presežek dajali, ukinjali in podobno. Vse ostalo je pa govorjenje na pamet. Brez osnove, brez številk, brez študij. Treba je narediti temeljito študijo ali celo več paralelnih študij po segmentih, več analiz in na podlagi tega lahko potem dejansko s pravimi podatki govorimo o nekih stvareh in o tem, kaj hočemo z zakoni v tej državi. Ne moremo na pamet govoriti o tem, da je treba denar RTV-ju rezati, če nimamo niti ene študije o tem, ali RTV troši denar v redu, kakšen je način trošenja, vizije in podobno."

(Dr. Marko Milosavljević, izredni profesor na Fakulteti za družbene vede, o spremembah Zakona o RTV Slovenija in njihovih posledicah; na TV Slovenija)