»Če smo se v socializmu iz besede racionalizacija norčevali, jo zdaj udejanjamo na vseh ravneh«

IZJAVA DNEVA

"Zmanjšujemo ekipe, krajšamo čas priprav, snemanj, montaž, finalizacij, znižujemo honorarje, scenografije recikliramo, rekvizite nosimo od doma, si jih izposojamo, do konca se pogajamo za pravice, licenčnine, skratka, ne vem, česa še nismo znižali ter racionalizirali. Če smo se v socializmu iz besede, ki je bila tedaj zelo popularna, racionalizacija namreč, norčevali, jo zdaj udejanjamo na vseh ravneh. Čim več privarčevati, to je naš moto zadnja leta, kajti če kdo od bralcev še vedno misli, da gre njegovih 12,75 € za programe TV SLO se moti, iz RTV-prispevka poleg treh nacionalnih TV-kanalov financirate tudi dva regionalna, pa 8 radijskih postaj, spletno stran, založbo, glasbene korpuse RTV Slovenija, oddajnike in zveze, dva regionalna centra z dvema manjšinskima programoma, financirate še digitalizacijo, arhivsko dejavnost, dostopnost vsebin – zadnje tri so namesto iz državnega proračuna, kot je to v navadi v državah, po katerih se želimo zgledovati, financirane iz RTV-prispevka."

"Sanjam o tem, da bi imela dovolj programa, da bi kakovostno, brez ponovitev, lahko zapolnili tudi TV SLO 2. Sanjam o tem, da bi nas pustili delati strokovno in profesionalno, da bi sami lahko uredili hišo."

(Natalija Gorščak, direktorica Televizije Slovenija, o racionalizaciji in varčevanju na RTV Slovenija; v kolumni na MMC RTV SLO)