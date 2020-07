FOTO + VIDEO: Novinarji na protestu branili neodvisne medije

Podporo RTV Slovenija in STA so izkazali novinarji z domala vseh relevantnih medijev, na Trgu republike pa se je zbralo tudi veliko število podpornikov neodvisnega novinarstva

Protest na Trgu republike

© Borut Krajnc

Novinarske organizacije so danes skupaj z organizatorji protivladnih protestov prvič v zgodovini sodobne Slovenije organizirale javne proteste zoper napad na neodvisni medijski prostor v Sloveniji. Protesta, ki se je odvil na Trgu republike v Ljubljani, so se udeležili številni profesionalni novinarji iz različnih medijskih hiš (Dela, Dnevnika, Večera, Mladine, Pop TV, Kanala A, Radia Študent, Primorskih novic,…) in tudi drugi podporniki, ki verjamejo v svobodne medije. Vsi so prišli podpreti novinarje z TV Slovenija, Radia Slovenija in Slovenske tiskovne agencije (STA); slednji so na protestu nastopili tudi s svojimi govori. Po njihovi enotni oceni predlagane zakonske rešitve postavljajo pod vprašaj preživetje in neodvisnost javnih medijev in medijskega prostora nasploh.

"Če javnosti skupaj jasno povemo, zakaj potrebuje kritične medije in kritično novinarstvo, ne pa servilna trobila za politično propagando, imamo več možnosti, da avtonomne in kritične medije obvarujemo pred škodljivimi nakanami in oblastniškimi posegi s ciljem podreditve javnega interesa in uničenja medijskih stebrov, kot sta RTV in STA, ter pred demontažo medijskega prostora."



Petra Lesjak Tušek,

predsednica Društva novinarjev Slovenije

Predsednica Društva novinarjev Slovenije (DNS) Petra Lesjak Tušek je dejala, da je profesionalno novinarstvo v Sloveniji za vlado očitno "nevarnejše od koronavirusa". "Če javnosti skupaj jasno povemo, zakaj potrebuje kritične medije in kritično novinarstvo, ne pa servilna trobila za politično propagando, imamo več možnosti, da avtonomne in kritične medije obvarujemo pred škodljivimi nakanami in oblastniškimi posegi s ciljem podreditve javnega interesa in uničenja medijskih stebrov, kot sta RTV in STA, ter pred demontažo medijskega prostora," je poudarila.

Predsednica DNS Petra Lesjak Tušek med govorom

© Borut Krajnc

Mojca Zorko je v imenu zaposlenih na STA sredi Trga republike postavila vprašanje: "Koga moti zakonska določba, po kateri STA ne sme postati odvisna od katere koli ideološke, politične ali ekonomske skupine?"

Sašo Hribar je nastopil kot predstavnik zaposlenih v svetu delavcev, predstavnik v programskem svetu RTV Slovenija in soustanovitelj zavoda plačnikov RTV-naročnine, katerega agenda je, kot je dejal, "odstranitev politike iz RTV Slovenija". Spomnil je, da so pred 30, še v prejšnjem sistemu, na Radiu Slovenija imeli akcijo Vsi na smuči, kjer so se zavzemali, da bi imel vsak otrok v Sloveniji opremo za smučanje in dostop do smučišča. Danes, v samostojni Sloveniji, pa, kot je izpostavil, te akcije ni več, temveč je akcija Botrstvo, ki mora za slovenske otroke zbirati hrano, saj nimajo kaj jesti, "nimajo osnovnih življenjskih pogojev".

Trg republike danes

© Borut Krajnc

Hribar se je odzval tudi na očitke, ki pogosto letijo na RTV Slovenija, da je "komunistična" institucija. "Ko sem štel partijske izkaznice, jih nisem našel, na sumu jih imam morda zgolj nekaj," je dejal Hribar in poudaril, da je RTV Slovenija danes bistveno bolj katoliška institucija kot komunistična . Dodal je, da je na javni radioteleviziji danes predvsem ogromno mladih, ki so s preteklostjo neobremenjeni, ter da je takšnih "artefaktov" kot je on, zelo malo.

"Izklop janšizmu, svoboda medijem"

© Borut Krajnc

Na protestu sta govorila tudi Uroš Škerl Kramberger (Dnevnik) in Miša Molk (RTV Slovenija), Boris A, Novak pa je prebral protestno pesem.

VIDEOPOSNETEK S PROTESTA SI LAHKO OGLEDATE SPODAJ

SjGw4bTm7xs