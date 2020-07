Kako je Bazovica zasenčila Narodni dom

Danes je nov dan

V ponedeljek je tržaški Narodni dom tudi uradno prešel v last Slovencev v Italiji. Italija je končno opravila domačo nalogo in izpolnila zakonsko zavezo, ki jo je dala leta 2001. A ta zgodovinski dan in slavnostno predajo sta zasenčila predsednika, ki sta v Bazovici z roko v roki položila venca tako pri spominskem obeležju bazoviškim junakom kot tudi pri bazoviški fojbi.

Pahor je sprenevedavo ugotovil, da je končno zadoščeno pravici. Mar res? Osrednji italijanski dnevni časopisi so o dogodku poročali skopo in skozi prizmo slovenskega priznanja fojbnih grozot, fašistični teror in požig Narodnega doma pa omenili kot opombo pod črto. Predsednika sta očitno le še poglobila stare zamere lokalnega prebivalstva.

Zgodovina odnosov na tem območju je kompleksna, a žal jo politika enostransko zlorablja za krepitev cenenega nacionalizma. Morda bi Pahor lahko italijanskega kolega povprašal kdaj namerava rehabilitirati bazoviške žrtve, ki v Italiji še vedno veljajo za teroriste. Tudi to je sprava.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.