Pogrom nad (neželenimi) tujci

Nameščanje prosilcev za azil v zapor za tujce in sprejemanje pravne podlage za nepredušno zaprtje meje ter nesprejemanje beguncev

Slovenska južna meja se zapira.

© Željko Stevanić

Policija skupaj z uslužbenci notranjega ministrstva po nareku ministrstva, ki ga vodi minister v odstopu Aleš Hojs, na izbranih obmejnih policijskih postajah že od začetka junija poskusno izvaja nov model azilne oziroma protitujske politike po zgledu sosednje Madžarske. Model, ki vključuje skrajšane azilne postopke in omejitve gibanja za prosilce za azil, točneje, za ljudi, ki so izrazili namero za vložitev prošnje za azil. Gre za model, kot ga poznajo na Madžarskem in ga je sodišče EU nedavno spoznalo za protizakonitega, ker krši človekove pravice prosilcev za azil. Zato tudi ni čudno, da gre za ravnanje, ki poteka v tajnosti.