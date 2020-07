Odločen novinarski ne vladi

Čeprav je morda vlada stopila korak nazaj do konca avgusta, je discipliniranje medijev eden njenih glavnih ciljev

Protest na Trgu republike

© Borut Krajnc

Novinarske organizacije so v sredo skupaj z organizatorji protivladnih protestov prvič v zgodovini sodobne Slovenije organizirale javne proteste zoper napad na slovenski medijski prostor, ki ga odkrito vodi vlada SDS, NSi, DeSUS in SMC. Še nikoli doslej se ni zgodilo, da bi se protesta, bil je na Trgu republike, udeležilo toliko profesionalnih novinarjev iz različnih medijskih hiš (Dela, Dnevnika, Večera, Mladine, POP TV, Kanala A, Radia Študent, Primorskih novic …), ki so prišli podpreti svoje kolege s TV Slovenija, Radia Slovenija in Slovenske tiskovne agencije (STA); slednji so na protestu nastopili tudi s svojimi govori.

Predsednica Društva novinarjev Slovenije Petra Lesjak Tušek je bila jasna: »Profesionalno novinarstvo je v Sloveniji očitno nevarnejše od koronavirusa. Če javnosti skupaj jasno povemo, zakaj potrebuje kritične medije in kritično novinarstvo, ne pa servilna trobila za politično propagando, imamo več možnosti, da avtonomne in kritične medije obvarujemo pred škodljivimi nakanami in oblastniškimi posegi s ciljem podreditve javnega interesa in uničenja medijskih stebrov, kot sta RTV in STA, ter pred demontažo medijskega prostora.« Mojca Zorko je v imenu zaposlenih na STA sredi Trga republike postavila vprašanje: »Koga moti zakonska določba, po kateri STA ne sme postati odvisna od katerekoli ideološke, politične ali ekonomske skupine?« Novinarji na Trgu republike niso bili sami, saj se je protesta udeležilo veliko solidarnih protestnikov iz vse Slovenije.